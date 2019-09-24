يواجه اتهامات جنسية.. تطورات جديدة في قضية الصحفي المغربي ”بوعشرين“

قررت محكمة في مدينة الدار البيضاء المغربية، مساء اليوم الثلاثاء، إحضار الصحفي توفيق بوعشرين، مدير نشر صحيفة ”أخبار اليوم“ وموقع ”اليوم24“ بالقوة، للمثول أمام المحكمة لإتمام جلسات محاكمته الاستئنافية، في اتهامات تتعلق بالاستغلال الجنسي.

وأفاد موقع ”اليوم24“ المغربي، أن قاضي الجلسة قرر إرسال عناصر السلطة للصحفي بوعشرين لإخباره بضرورة الحضور إلى قاعة المحكمة، وفي حالة استمرار رفضه سيتم إحضاره بالقوة العمومية.

وكان ”بوعشرين“ رفض خلال جلسة محاكمته السابقة الحضور، بعد أن ألقى كلمته أمام القاضي.

ويوم 9 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2018، قضت محكمة في مدينة الدار البيضاء بالحبس 12 عامًا وغرامة مالية قدرها 200 ألف درهم مغربي، بحق توفيق بوعشرين.

ويواجه بوعشرين عددًا من التهم، هي: ”الإتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب، ومحاولة الاغتصاب، وارتكاب جنح التحرش الجنسي، وجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل التصوير والتسجيل“.

وتشير التحريات إلى أنّ ”بوعشرين“ ارتكب الأفعال بحق 8 صحفيات ومستخدمات بمقاولته الصحفية، وقع تصويرهن وتسجيلهن على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي.