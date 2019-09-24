كشف تفاصيل جديدة بواقعة دهس الطالبة السعودية ليان تركي

كشف والد الطالبة السعودية، ليان تركي، التي راحت دهسًا تحت عجلات حافلتها المدرسية، بسبب إهمال السائق في العاصمة الرياض، تفاصيل جديدة بشأن الواقعة.

ووفق صحيفة ”سبق“ المحلية، فإن الأجهزة الأمنية وجهت تهمة الاستهتار لسائق الحافلة، ولا يزال موقوفًا لديها.

وأكد والد الضحية أنه ”لن يتنازل عن حق ابنته“، حيث راحت ضحية ”استهتار سائق الحافلة وهو يمني الجنسية“، مشيرًا إلى تنبيه السائق أكثر من مرة بعدم الاستعجال في تحريك الحافلة بعد نزول أي طالبة إلا بعد التأكد من ابتعادها تمامًا عن الحافلة، لكنه لم يُعر تلك التوجيهات أي اهتمام.

وقال: ”قبل يومين من الحادثة تم التنبيه والتأكيد على سائق الحافلة بعدم الاستعجال في التحرك، وفي يوم الحادثة كانت (ليان) الضحية، بشهادة بعض المعلمات والمعلمة المرافقة“.

ولقيت الطالبة ليان تركي حتفها دهسًا تحت عجلات الحافلة بعد أن نزلت وأغلق باب الحافلة على عباءتها، فيما رفض السائق نداء المعلمة المرافقة للطالبات للتوقف بعد أن سمعت صوت ارتطام بالأرض.

وكانت مصادر ذكرت أن ”الحافلة خاصة، وليس لها علاقة بوزارة التعليم، ويقودها مقيم من جنسية عربية، وقامت الطالبة قبل وقوعها أرضًا بطرق الباب، إلا أن السائق تحرك فورًا وبحركة سريعة، وسقطت الطالبة تحت العجلات“.

وأكدت أنه رغم تكرار المعلمة نداءاتها للسائق بالتوقف، إلا أنه استهان بالأمر وتابع سيره.