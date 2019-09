بعد حريق مستشفى الولادة.. توقيف أطباء ومسؤولين بوزارة الصحة الجزائرية

View this post on Instagram

كشفت مصادر طبية في #الجزائر، اليوم الثلاثاء، عن وفاة 8 أطفال على الأقل في #حريق ضخم شب بأحد مستشفيات الولادة وسط غرب البلاد.