بعد حريق مستشفى الولادة.. توقيف أطباء ومسؤولين بوزارة الصحة الجزائرية

قرر وزير الصحة الجزائري محمد ميراوي، اليوم الثلاثاء، توقيف مدير القطاع الصحي بمحافظة الوادي جنوبي البلاد، ومعه مدير مشفى الطفولة والأمومة وإنهاء مهام كل عناصر الطاقم الطبي المناوب، حيث نشب حريق مهول أودى بحياة 8 أطفال رضع.

وقال ميراوي، إنّه ”تقرر إحالة كافة المسؤولين على التحقيق الإداري والقضائي لتحقيق المسؤوليات، بعد تداول أنباء عن إهمال وتقاعس عمال وأطباء المستشفى، بشكل أدى إلى وقوع حريق مهول التهم جناح الرضع حديثي الولادة“.

من جهته، أعلن وكيل الجمهورية لمحكمة الوادي جنوبي الجزائر، عن فتح تحقيق قضائي معمق لكشف تفاصيل فاجعة وفاة الرضع الثمانية من حديثي الولادة، وسط موجة غضب شعبي واسع النطاق.

وتوفي اليوم الثلاثاء 8 أطفال على الأقل في حريق ضخم شب بأحد مستشفيات الولادة وسط غرب البلاد، حسب ما أفادت به ”مصالح الحماية المدنية“.