تشابه أسماء يورط صحفيًّا لبنانيًّا في جريمة اختطاف طائرة‎

قالت الشرطة اليونانية اليوم الثلاثاء، إنها أفرجت عن لبناني يبلغ من العمر 65 عامًا، فيما يتعلق باختطاف طائرة عام 1985، بعد التباس -فيما يبدو- في تحديد الهوية مع شخص مطلوب لدى السلطات الألمانية.

وألقي القبض على المواطن اللبناني في الـ 19 من سبتمبر/ أيلول، عندما ورد اسمه بوصفه مطلوبًا لدى السلطات الألمانية خلال تفقد الجوازات بجزيرة ميكونوس.

وقالت الشرطة إن ”قاعدة بيانات للاتحاد الأوروبي حددت هوية شخص يتطابق اسمه مع اللبناني ومطلوب لدى ألمانيا في قضية تتعلق بالإرهاب“.

وكانت الشرطة اليونانية قالت إن ”تلك القضية تتعلق باختطاف طائرة تابعة لشركة ترانس وورلد إيرلاينز (تي.دبليو.إيه) عام 1985 وبجريمة خطف في عام 1987“.

وقالت الشرطة في بيان، إنه ”بخلاف الاسم لم تقدم السلطات الألمانية أي دليل آخر على الهوية“. مضيفة أن السفارة اليونانية في لبنان ”قدمت للسلطات وثائق استنادًا إلى مسؤول لبناني تقول، إن المحتجز صحفي يحظى بالتقدير، وإن اسمه تشابه مع اسم الرجل المطلوب لدى ألمانيا“.

وتابعت الشرطة: ”أبلغتنا السلطات الألمانية بأن الإدعاء الألماني لن يطالب بتسليم الرجل نظرًا لعدم التمكن من تحديد هويته“.