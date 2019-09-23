توقيف رجل اقتحم بسيارته مسجدًا في فرنسا‎

المصدر: ا ف ب

أفادت مصادر أمنية أنّ الرجل الذي اقتحم بسيارته مسجد كولمار الكبير شرق فرنسا السبت الماضي، قد أوقف رهن التحقيق اليوم الإثنين، وأن الشرطة القضائية الفرنسية تعمل على تحديد سبب قيامه بهذا العمل.

وقال مصدر أمني إن الرجل لا يزال في المستشفى حيث يتم الاستماع الى أقواله من قبل المحققين الذين يسعون الى ”تحديد دوافعه للقيام بذلك“.

وكانت المدعية العامة للجمهورية في كولمار كاترين سوريتا مينار، قد اعتبرت مساء يوم السبت أن الرجل قد يكون يعاني ”من مشاكل نفسية“.

ونقل عدد من الشهود أنهم سمعوه يصرخ ”الله أكبر“ بينما كان عناصر الشرطة يلقون القبض عليه، في حين إن مسؤولًا في الطائفة الإسلامية في المدينة أوضح أنه مسلم.

واقتحم الشاب على متن سيارة من نوع سيتروين الباب الخارجي للمسجد، قبل أن يوجه السيارة بشكل متعمد نحو مدخل قاعة الصلاة التي كانت فارغة في تلك الساعة.

وباستثناء المهاجم لم يصب أحد بجروح، وبعد أن خرج من السيارة وجه الى جسده طعنات عدة بسكين كان يحمله، ما استدعى نقله الى المستشفى وإجراء عملية جراحية له.

وأفادت النيابة العامة في المدينة أن المهاجم يقيم في كولمار وهو من مواليد العام 1980 ولا سوابق جرمية له.

وسلم التحقيق الى الإدارة الإقليمية لشرطة مدينة ستراسبورغ القضائية، كما تم إبلاغ النيابة الوطنية المتخصصة بمكافحة الإرهاب بالحادثة، لكن القضية لا تزال بأيدي النيابة العامة في كولمار.