دعوى قضائية ضد مصرية أساءت لموظفي مطار الكويت (فيديو)

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الإثنين، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق السيدة المصرية التي وجهت عبارات بذيئة لمطار الكويت وموظفيه.

وقالت وزارة الداخلية في بيان رسمي ”إنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لإقامة دعوى قضائية بحق السيدة؛ لتلفظها بعبارات يعاقب عليها القانون“.

وأكدت الوزارة أنها لن تتهاون في رفع أي دعاوى قضائية ضد كل من يسيء للكويت بشكل عام أو منتسبيها.

وتوضح الإدارة إن الأجهزة الأمنية المختصة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة باتجاه هذه السيدة تمهيداً لإقامة دعوي قضائية بحقها.

وتؤكد الإدارة إن وزارة الداخلية لن تتهاون في رفع الدعاوي القضائية لكل من يسيء لدولة الكويت بشكل عام أو منتسبينها بشكل خاص. pic.twitter.com/S9Ckhll3YL — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) September 23, 2019

وكانت السيدة المصرية قد وصفت مطار الكويت بـ ”أوسخ مطار“، ”موجهةً اتهامات لموظفيه بعدم قيامهم بواجبهم وسرقتهم لأشياء من حقائب المسافرين بدون علمهم“.

وجاء تحرك الوزارة عقب إثارة السيدة استياء الكويتيين من العبارات والتصرف الذي أبدته في مقطع الفيديو، حيث طالبوا بمحاسبتها ومنعها من دخول الكويت.