دعوى قضائية ضد مصرية أساءت لموظفي مطار الكويت (فيديو)

View this post on Instagram

امرأة مصرية توجه عبارات بذيئة لمطار الكويت وموظفيه؛ بعد انتقادها للخدمات المقدمة فيه، واتهامهم بسرقة بعض الأشياء من الحقائب وعدم القيام بواجبهم تجاه المسافرين. . وأثار حديث المرأة وتصرفها في المقطع المصور استياء الكويتيين. وقررت وزارة الداخلية تحريك دعوى قضائية ضدها. . فكيف ترى أنت تصرفها؟ . #إرم_نيوز #مطار_الكويت #الكويت #مصرية_تسب_الكويت #اخبار #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #فيديو #news #trend #video #kuwait