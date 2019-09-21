السعودية.. فيديو تعذيب طفلة رضيعة يثير الجدل والسلطات تتدخل ‎

شرعت السلطات المختصة في السعودية، بالتحقيق في مقطع فيديو مصور تداوله ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق تعنيف شخص لطفل رضيع، وهو ما أثار حالة من الجدل وسط دعوات لمعاقبة المعنف.

وأصدرت النيابة العامة السعودية، أوامرها للجهات المختصة بـ“القبض على معذب طفلة، تمهيدا لإحالته للتحقيق معه وتطبيق الأنظمة بحقه بكل حزم“.

وقالت النيابة في بيان، إن المعنف ارتكب فعلا ينطوي ”على ما يهدد صحة وسلامة الطفل وتعريضه للخطر وإساءة المعاملة بحقه وتصوير ذلك عبر الأجهزة الذكية.“

وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، عبر صفحته الرسمية على تويتر، ”يجري التحقق من معلومات وصلت إلى مركز بلاغات العنف للشخص الذي ظهر في مقطع فيديو يعنف طفل رضيع“. مضيفًا ”يعمل الزملاء والزميلات في وحدة الحماية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المختصة للوصول للمعنف“.

وتوعد المسؤول السعودي، بأنه ”سيتم تطبيق نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية بحق الشخص المعتدي“.

يجري التحقق من معلومات وصلت إلى مركز بلاغات العنف للشخص الذي ظهر في مقطع فيديو يعنف طفل رضيع؛ حيث يعمل الزملاء والزميلات في وحدة الحماية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المختصة للوصول للمعنف.. وسيتم تطبيق نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية بحقه. pic.twitter.com/hvb82bWSKx — خالد أبا الخيل (@kabalkhail22) September 21, 2019

وكان مقطع الفيديو ذاته، قد تداوله ناشطون أردنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكن الأمن الأردني سارع بنفي وقوعه في المملكة.

وأوضح الناطق باسم مديرية الأمن العام، أن إدارة حماية الأسرة، تواصلت عبر القنوات الرسمية مع المملكة السعودية وأطلعتها على مقطع الفيديو المتداول، بعدما تبين أن الشخص المعتدي على الرضيع يحمل جنسيتها.