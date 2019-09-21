مصرع 3 كويتيين في حادث مروري مروع بسلطنة عُمان

لقي ثلاثة مواطنين كويتيين مصرعهم بحادث مروري مروع في سلطنة عُمان، بعد تصادم سيارتين على أحد الطرق السريعة في السلطنة.

ووقع حادث التصادم في ولاية الرستاق العُمانية، بعد تصادم سيارتين على الخط السريع عند (نفط عمان الجديدة – الحزم)، وفقًا لصحيفة ”الراي“ الكويتية.

وتداول النشطاء صورة من موقع الحادث، أظهرت تحطم السيارات بشكل كامل بعد تصادمها وانقلابها.

وذكر النشطاء أن اثنين من المتوفين أشقاء، هما (عصام عبداللطيف، عيسى عبداللطيف).