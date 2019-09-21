السعودية.. تفاصيل جديدة حول دهس الطالبة ليان تركي (فيديو)

كشفت تقارير إخبارية عن تفاصيل جديدة حول حادثة راحت ضحيتها طالبة سعودية تدعى ليان تركي مبارك، تبلغ من العمر 13 عامًا، بمدينة الرياض.

ولقيت الطالبة ليان حتفها الثلاثاء، بعد أن دهستها حافلة مدرسية بالقرب من منزلها، إذ أظهر مقطع فيديو لكاميرا مراقبة مثبتة على الطريق تفاصيل الحادثة، حيث علق جزء من عباءة الطالبة بباب الحافلة، ما أدى إلى جرّها ودهسها على الفور.

ونقلت صحيفة ”سبق“ المحلية، عن مصادر محلية قولها إن ”الطالبة نزلت وقبل مغادرتها بشكل كامل علقت عباءتها بباب الحافلة، فقامت قبل وقوعها أرضًا بطرق الباب، إلا أن السائق، تحرك بالحافلة فورًا فسقطت ليان تركي تحت العجلات“.

وأضافت: ”المعلمة المرافقة مع الطالبات طلبت من السائق إيقاف الحافلة، إلا أنه رفض التوقف، وتوقع أن الأمر سهل، لا يعدو مجرد سقوط على الأرض فقط“.

وتابعت المصادر: ”بعد سقوط الطالبة بنصف ساعة جاءت حافلة أخرى تحمل أخوات الطالبة، فشاهدوها على الأرض، وعلى الفور تم إبلاغ أسرتها والجهات الأمنية للتعامل مع الحادث، ونقلت الطالبة مستشفى مدينة الملك سعود الطبية، لكنها وصلت وقد فارقت الحياة“.

يشار إلى أن الأجهزة الأمنية في السعودية ألقت القبض على السائق وهو مقيم عربي، حيث تمت إحالته إلى التحقيق، بتهمة قتل الطالبة دهسًا، جراء الإهمال.