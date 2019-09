وفاة أمريكي غرقًا أثناء عرضه الزواج على حبيبته (صور وفيديو)

View this post on Instagram

تحولت لحظة رومانسية إلى مأساة؛ بعدما غرق أمريكي أثناء عرض الزواج على حبيبته. وكان ستيفن ويبر جونيور، من ولاية لويزيانا، برفقة حبيبته، كينيشا أنطوان، في عطلة بتنزانيا، عندما قرر عرض الزواج عليها بطريقة مميزة لا تُنسى. ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اختار ستيفن عرض الزواج على كينيشا تحت الماء، وفي الفيديو يمكن رؤية كيف فاجأها بالكشف عن خطاب كتبه بنفسه يقول فيه: "لا يمكنني حبس أنفاسي بما يكفي لأخبرك كل ما أحبه بشأنك، ولكني أحبك كل يوم أكثر". وذلك قبل أن يكشف عن الجانب الآخر من الخطاب الذي يعرض فيه الزواج على كينيشا ويقدم لها خاتمًا، إلا أنه سرعان ما تحولت تلك اللحظة الرومانسية إلى مأساة، حيث ذكرت التقارير أن "ستيفن" مات غرقًا أثناء تقديم عرض الزواج. وأعربت كينيشا عن حزنها وكشفت عن الواقعة المأساوية على فيسبوك، أمس الجمعة، وقالت: "لا يوجد ما يكفي من كلمات لتصف روحك الجميلة، لطالما كنت نورًا ساطعًا لكل من تصادفه". وأضافت: "لم تخرج من تلك الأعماق لتسمع جوابي، نعم، نعم سأتزوجك، لم تتسن لنا الفرصة للاحتفال ببداية حياتنا معًا، فقد تحول أجمل أيام حياتنا إلى أسوئها، وبأقسى طريقة ممكنة، أحبك كثيرًا وسأظل أحبك إلى الأبد".