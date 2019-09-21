12 قتيلًا و13 جريحًا إثر حادث سير شمال إيران (صورة)

لقي 12 شخصًا مصرعهم فيما أصيب 13 آخرين بجراح، اليوم السبت، نتيجة حادث سير على الطريق الرابط بين مدينتي ”كنبد ـ وقرية ماخر“ في محافظة غلستان شمال إيران.

ونقلت وكالة أنباء ”برنا“ الإيرانية الرسمية، عن جمعية الهلال الأحمر قولها:“في الساعة السابعة من صباح اليوم السبت، اصطدمت حافلة صغيرة بسيارة نقل ثقيل ”تريلا“، ما أدى إلى مقتل 12 شخصًا وإصابة 13 آخرين بجراح على الطريق الرابط بين مدينة كند مع قرية ماخر في محافظة غلستان شمال إيران“، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل بشأن الحادث.

وفي آب/ أغسطس الماضي، قالت تقارير حكومية إيرانية، إن“البلاد فقدت 280 ألف شخص نتيجة حوادث السير خلال السنوات العشر الماضي“.

وتقدّر السلطات الإيرانية أن حوادث السير التي تشهدها البلاد تكلفها 3 مليارات دولار من الخسائر سنويًا، وإيران هي واحدة من أكثر الأماكن في العالم من حيث حوادث السيارات، وفقًا لتقرير نشره المعهد الإيراني للتأمين المركزي، من بين 190 دولة.