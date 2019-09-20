مصر.. مصرع 3 أشقاء إثر سقوطهم في ”منهل“ صرف صحي

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لقى ثلاثة أشقاء مصرعهم الجمعة، غرقًا في منهل صرف صحي بينما أصيب أربعة آخرون حاولوا إنقاذهم بمحافظة بني سويف جنوب مصر. وفي تفاصيل الواقعة بعد معاينة الحادث، أفادت المعاينة بأن عددًا من رجال قرية ”طما فيوم“، تتبع محافظة بني سويف، سقطوا داخل خزان صرف صحي منزلي ولقوا مصرعهم في الحال بعدما فشل أربعة آخرون في…