انفجار محول كهرباء في مدرسة كويتية.. وانهيار جزئي فيها (فيديو)

انفجار محول كهرباء في مدرسة كويتية.. وانهيار جزئي فيها (فيديو)

المصدر: نسرين العبوش – إرم نيوز

أدى انفجار محول كهرباء في إحدى المدارس في الكويت، مساء الخميس، إلى انهيار بعض الجدران والأبواب فيها بعد اندلاع حريق نتج عن الانفجار.

وقالت الإدارة العامة للإطفاء، إن الانفجار وقع في مدرسة بمنطقة ”سعد العبد الله“ أدى إلى انهيار جزئي في مبنى المحول وتطاير الأبواب لمسافة تزيد عن 15 مترا.

وأوضحت الإدارة أن الأضرار اقتصرت على المادية ولم تسفر عن خسائر بشرية، وقد باشر رجال الإطفاء التعامل مع الحادث.

وأظهر مقطع فيديو حجم الأضرار المادية عقب إخماد الحريق وانهيار جدران مبنى المحول.

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