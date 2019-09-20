انفجار محول كهرباء في مدرسة كويتية.. وانهيار جزئي فيها (فيديو)

أدى انفجار محول كهرباء في إحدى المدارس في الكويت، مساء الخميس، إلى انهيار بعض الجدران والأبواب فيها بعد اندلاع حريق نتج عن الانفجار.

وقالت الإدارة العامة للإطفاء، إن الانفجار وقع في مدرسة بمنطقة ”سعد العبد الله“ أدى إلى انهيار جزئي في مبنى المحول وتطاير الأبواب لمسافة تزيد عن 15 مترا.

انفجار وحريق محول كهرباء في مدرسة بمنطقة سعد العبدالله مساء اليوم الخميس ادى الى انهيار جزئي في مبنى المحول وتطاير الأبواب لمسافة تزيد عن 15 مترا ، فيما لم يسفرعن وقوع اي اصابات بشرية ، وقد تعامل مع الحادث رجال اطفاء مركزي التحرير والجهراء الحرفية pic.twitter.com/sdlFFKihbS — الادارة العامة للإطفاء (@OfficialKfsd) September 19, 2019

وأوضحت الإدارة أن الأضرار اقتصرت على المادية ولم تسفر عن خسائر بشرية، وقد باشر رجال الإطفاء التعامل مع الحادث.

وأظهر مقطع فيديو حجم الأضرار المادية عقب إخماد الحريق وانهيار جدران مبنى المحول.