شاحنة إطفاء تستعرض أثناء تدخلها لإطفاء سيارة مشتعلة.. ما الذي حصل؟ (فيديو)

في واقعة طريفة ومثيرة للسخرية، انقلبت شاحنة إطفاء حاول سائقها الاستعراض، أثناء محاولتها إخماد حريق سيارة بمدينة ”فاك“ في المجر.

وتحول استعراض سائق سيارة الإطفاء لمهاراته في تدريب استعراضي أمام طلاب المدارس، إلى حادث أسوأ من الذي حضروا للتعامل معه.

ويمكن رؤية شاحنة الإطفاء تأتي مسرعة من أجل إخماد حريق سيارة، بينما يشاهد عشرات من طلاب المدارس الحدث، في مقطع فيديو نشرته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وبدلًا من التوقف بجانب السيارة المشتعلة، التفت الشاحنة حولها بسرعة مبالغ فيها، ما أدى إلى فقدان السائق السيطرة على الشاحنة الضخمة، إذ يُظهر الفيديو كيف ترنحت الشاحنة على عجلتين قبل الانقلاب على جانبها والانزلاق نحو الأطفال المذعورين، الذين هرعوا بعيدًا.

وعلى الرغم من أن الواقعة قد تبدو طريفة، إلا أن التقارير قد كشفت أنها أدت إلى إصابة 5 من رجال الإطفاء، وكان من الممكن أن تتحول إلى كارثة فعلية، إذا أطاحت الشاحنة بالأطفال الذين كانوا في مسارها.

وقال متحدث باسم إدارة الكوارث في مقاطعة “ بِسْت“، إنه في حين أن مثل هذه العروض المباشرة تُقام باستمرار، إلا أن هذا الحادث يعد الأول من نوعه.