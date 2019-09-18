تفاصيل جديدة حول مصرع طالبة سعودية دهسًا بحافلة مدرستها

أثار دهس طالبة سعودية تحت عجلات حافلة مدرستها، غضب آلاف المدونين السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي، التي ضجت بالحادثة وكشف من خلالها بعض المغردين معلومات عن الضحية.

وأكد مغردون سعوديون على موقع ”تويتر“، أن الطالبة تدعى ليان تركي مبارك، وتبلغ من العمر 13 عامًا، فيما لقيت حتفها بحادث الدهس الذي وقع، أمس الثلاثاء، قرب منزلها بحي الشفاء بمدينة الرياض، رغم محاولات إسعافها إلى المستشفى.

ووثَّق مقطع فيديو لكاميرا مراقبة مثبتة في المكان، تفاصيل الحادثة المروعة، حيث نزلت الطالبة ”ليان“ من حافلة مدرستها بالقرب من منزلها فيما يبدو، لتسير الحافلة بشكل فوري وتدهسها بعد أن علّق جزء من عباءتها بباب الحافلة.

وحمّلت غالبية من شاهدوا فيديو الحادثة، السائق مسؤولية مصرع الطالبة، لكونه سار قبل أن يتأكد من نزول الطالبة ووصولها إلى باب منزلها، فيما تساءل آخرون عن سبب عدم وجود مرافقة للسائق، تكون مسؤولة عن صعود وإنزال الطالبات.

#وفاه_الطالبه_ليان_تركي_مبارك

كمية أخطاء واضحة بهذا المشهد :

1/ الطفلة أصغر بكثير من أن تتحمل العيش في هذه العتمة إرضاءً لتشدد البعض .

2/السائق أسوأ بكثير من أن يؤتمن على هذه الأرواح البريئة.

3/كان يُفترض أن تكون هناك عاملة تتأكد من نزول الأطفال بسلامة . pic.twitter.com/ncPpmejfJk — مريم العتيبي♐️ (@MERiAM_AL3TEEBE) September 18, 2019

#وفاه_الطالبه_ليان_تركي_مبارك

هل يعقل يا بلدية المنطقة ويا وزارة التعليم. ان يكون هذا شارع مدرسة او خط سريع لا وجود مطبات ولا مواقف مخصصة للباصات ولا يدل على ان في مدرسة من اساسه .

نحمل المسئولية المرور والبلدية ووزارة التعليم .يفترض وجود مطبات اصطناعية أرصفه أماكن للباصات pic.twitter.com/mpVuFYUSGC — JLiiiJL (@almgsli) September 18, 2019

وجذب وسم ”#وفاة_الطالبة_ليان_تركي_مبارك“، عددًا كبيرًا من المغردين السعوديين المتعاطفين مع عائلة الطفلة الضحية، والغاضبين من مصرعها بسبب الإهمال، على حد تعبير البعض منهم، ولم يصدر بيان رسمي بعد من وزارة التعليم، حول ملابسات الحادثة.