دهس طالبة في السعودية بطريقة مروعة (فيديو)

تسبّب إهمال سائق حافلة مدرسية في المملكة العربية السعودية بدهس وسحل طالبة بطريقة مروعة، قرب منزلها بحي ”الشفاء“ في العاصمة الرياض، بعد أن تحرك دون أن يتثبت من خروج الطالبة بشكل نهائي من الحافلة.

وأظهر مقطع فيديو من كاميرا مراقبة، الحادثة الصادمة، حيث ترجّلت الطالبة من الحافلة إلا أن عباءتها علقت في بابها ولم يتنبه السائق لذلك، حيث تحرك ساحلًا الطالبة معه والتي دهست تحت العجلات الخلفية، كما ظهر في المقطع.

وبقيت الفتاة ملقاة على الأرض بعد ذهاب سائق الحافلة من المنطقة دون أن تتحرك، في حين اكتفى البعض بالنظر إليها لحين انتظار وصول الجهات المعنية.

ودشن ناشطون وسم #دهس_طالبه_بسبب_العباءه للتفاعل مع الموضوع تداولوا فيه المقطع وعبّروا عن غضبهم من إهمال سائق الحافلة وعدم وجود مشرفة مدرسية تتابع باهتمام حال الطلاب حين نزولهم لمنازلهم.

وأفاد ناشطون عبر مواقع التواصل بأن الفتاة فارقت الحياة بعد نقلها للمستشفى لتلقي العلاج، فيما لم يصدر أي تعليق من الجهات الرسمية حتى الآن.