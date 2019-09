دهس طالبة في السعودية بطريقة مروعة (فيديو)

View this post on Instagram

أظهر مقطع فيديو تعرض طالبة للدهس أثناء نزولها من حافلة مدرسية أمام منزلها بمدينة الرياض السعودية. ووثق الفيديو الذي سجلته كاميرا مراقبة في حي "الشفاء" بالرياض حافلة مدرسية وهي تنزل طالبة أثناء توقفها بجانب الطريق، وفور نزول الطالبة من الحافلة علقت عباءتها بالباب وتحركت الحافلة وسحبت الطالبة معها.