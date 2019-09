التحقيقات تكشف سبب تعلق طالب سعودي بحافلة مدرسية

View this post on Instagram

طالب سعودي ينجو من حادث دهس محقق، بعد أن سقط من حافلة مدرسية تعلق بها من الخلف وسط طريق عام في تبوك بالسعودية. . وأظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الطالب وهو متعلق بحافلة مدرسية من الخلف، قبل أن تفلتها يده ويرتطم بالأرض.