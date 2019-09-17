التحقيقات تكشف سبب تعلق طالب سعودي بحافلة مدرسية

كشفت شركة ”تطوير“ لخدمات النقل التعليمي في المملكة العربية السعودية ملابسات المقطع المتداول حول سقوط طالب من إحدى حافلات النقل المدرسي في تبوك.

ووفق صحيفة ”سبق“ المحلية، نفت الشركة حدوث أي إصابة للطالب، لافتة إلى أنه وبالتحقيق مع سائق الحافلة تبين أنه قام بإيصال الطالب إلى منزله برفقة أشقائه كالمعتاد، إلا أن الطالب عاود اللحاق بالحافلة، وتمسك بغطاء المحرك دون علم السائق، ولم يتمكن السائق من ملاحظة ذلك، كون الحساسات لم تعمل داخل لوحة القيادة؛ بسبب وجود الطالب خارج نطاق الاستشعار ”النقطة العمياء“.

وكان المقطع المتداول قد وثق تعلق الطالب بالباص المدرسي من الخلف في منطقة تبوك، حيث سقط لاحقًا على الطريق العام.