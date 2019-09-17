التحقيقات تكشف سبب تعلق طالب سعودي بحافلة مدرسية

كشفت شركة ”تطوير“ لخدمات النقل التعليمي في المملكة العربية السعودية ملابسات المقطع المتداول حول سقوط طالب من إحدى حافلات النقل المدرسي في تبوك.
ووفق صحيفة ”سبق“ المحلية، نفت الشركة حدوث أي إصابة للطالب، لافتة إلى أنه وبالتحقيق مع سائق الحافلة تبين أنه قام بإيصال الطالب إلى منزله برفقة أشقائه كالمعتاد، إلا أن الطالب عاود اللحاق بالحافلة، وتمسك بغطاء المحرك دون علم السائق، ولم يتمكن السائق من ملاحظة ذلك، كون الحساسات لم تعمل داخل لوحة القيادة؛ بسبب وجود الطالب خارج نطاق الاستشعار ”النقطة العمياء“.
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طالب سعودي ينجو من حادث دهس محقق، بعد أن سقط من حافلة مدرسية تعلق بها من الخلف وسط طريق عام في تبوك بالسعودية. . وأظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الطالب وهو متعلق بحافلة مدرسية من الخلف، قبل أن تفلتها يده ويرتطم بالأرض. . #إرم_نيوز #طالب #حافلة #تبوك #السعودية #فيديو #اخبار #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #trend #news #video #ksa #saudiarabia
وكان المقطع المتداول قد وثق تعلق الطالب بالباص المدرسي من الخلف في منطقة تبوك، حيث سقط لاحقًا على الطريق العام.