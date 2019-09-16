شاهد.. مخمور يتعرض لصعقة مروعة بعد تسلقه عمود كهرباء

تسلق شاب أمريكي مخمور عمود كهرباء طوله 9 أمتار؛ ليستعرض حماقته بلمس كابل الكهرباء، مما أدى إلى اندلاع النيران في جسده وسقوطه على الأرض.

وكان طالب الجامعة ”تايلر أوهر“ يشرب الخمر، قبل أن يقرر أداء المجازفة الحمقاء أمام أصدقائه في الحفل بالقرب من جامعة ”أوهايو“، في مدينة ”أثينا“ بالولايات المتحدة، ليلة الجمعة.

ووفقًا لصحيفة ”ذا صن“ البريطانية، يُظهر الفيديو الشاب بعد أن تسلق عمود الكهرباء البالغ طوله أكثر من 9 أمتار، والحشد يهلل في الخلفية.

ومن ثم يمكن رؤية الشاب الأحمق، وهو يمد يده للمس كابل الكهرباء عمدًا، في استعراض غريب وخطير لشجاعته.

بمجرد لمس الكابل، ظهرت شرارة هائلة واشتعلت النيران في جسد الشاب للحظات، وتركته في صدمة، قبل أن يسقط من أعلى العمود على الأرض الخرسانية.

وسارع المشاهدون لمساعدته، بعد أن ظل راقدًا على الأرض دون حراك، قبل أن يكتشفوا أنه نجا بمعجزة ما من الصدمة الكهربائية والسقطة.

ووفقًا للتقارير، نُقل تايلر إلى المستشفى، حيث كشف الأطباء أنه أصيب بكسور في ساقه وظهره، ولكن حالته استقرت.

وفي طلبه للتبرعات المالية ليكمل علاجه كتب تايلور في تغريدة إنه يعاني من 3 كسور في عظام ساقه اليسرى وكسر في يده اليمنى و4 كسور أخرى في ظهره، فضلًا عن الحروق المنتشرة في جميع أنحاء جسمه.