لص غبي حاول سرقة سيارة ومالكها بداخلها (فيديو)

كشف لص انتهازي عن مدى حماقته، عندما حاول سرقة سيارة ”بي إم دبليو“ من الشارع في وضح النهار، دون ملاحظة مالكها في المقعد الخلفي.

وأصيب اللص بصدمة هائلة عندما أدرك أنه ليس وحيدًا في السيارة التي يحاول سرقتها.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، يظهر الفيديو الذي سجله مالك السيارة، اللص مجهول الهوية، وهو ينظر إلى السيارة ويلتفت حوله ويقترب منها.

وبعد ذلك فتح الرجل باب السيارة وجلس في المقعد الأمامي غافلًا عن وجود مالك السيارة الذي يصوره في المقعد الخلفي.

وترك مالك السيارة الصبور اللص يستقر في المقعد للحظات، وهو يبدو أنه يخطط لخطوته التالية، قبل أن يقرر الإعلان عن وجوده والصياح في وجه اللص، قائلًا: ”مهلًا، مهلًا، ماذا تفعل!“

وأصيب اللص بالصدمة من وجود المالك الذي ضبطه متلبسًا، وبدأ الاعتذار قائلًا: ”آسف، آسف يا رجل، آسف يا صاح“.

وهرب اللص مبتعدًا خوفًا من تفاقم الموقف، وتعرضه للاعتقال، حيث يمكن سماع السائق وهو يسبه، بينما يكرر اللص اعتذاره وهو يركض هاربًا.

ووفقًا للتقارير، فإن الحادث الغريب وقع في مدينة ”كوفنتري“ البريطانية، يوم السبت الماضي، ولم تكشف السلطات ما إذا كانت قد تلقت بلاغًا بالواقعة.