في حادث مروع.. قطار يصطدم بحافلة اعترضت طريقه والركاب ينجون بأعجوبة (فيديو)

وثق مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة اصطدام قطار مسرع بحافلة اعترضت طريقه.

وعلقت حافلة مليئة بالركاب في معبر بمدينة ”الماتي“ في كازاخستان، حتى وصل القطار المسرع ودمرها، مما أسفر عن مقتل السائق وإصابة 9 آخرين.

ويظهر الفيديو القطار وهو يطلق صافراته لتحذير الحافلة العالقة بين السيارات في المعبر، قبل أن يصطدم بها، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وكشف شهود عيان أن السائق تجاهل إشارات التحذير وأوقف الحافلة المليئة بالركاب على مسار القطار، وظل عالقًا هناك بسبب الازدحام.

وتمكن نحو 57 راكبًا من الهرب دون إصابة بعد أن فتح السائق الأبواب الخلفية في اللحظة الأخيرة وأمرهم بإخلاء الحافلة.

وقال أحد الشهود: ”أصيب السائق بالهلع وفتح الباب الخلفي فقط، ولم يستطع فتح الباب الأمامي، وأمر الركاب بالخروج، ولكنه فشل في النجاة بنفسه.

ووفقًا للتقارير، نجت زوجة السائق التي تعمل معه كعاملة بيع التذاكر على متن الحافلة، ولكنها شاهدت القطار يدهس الحافلة ويقتل زوجها.

وقال مسؤول حكومي يُدعى رسلان إمانكولوف، إن الحادث وقع في الساعة 7:20 مساء من يوم أمس الأحد، على بعد حوالي 20 ميلاً من مدينة ”ألماتي“، إذ كانت الحافلة قريبة من نهاية رحلة تبلغ 1400 ميل من مدينة ”ايكاترينبرغ“ في روسيا إلى كازاخستان.