مصرع 12 وفقدان العشرات إثر غرق مركب سياحي في الهند‎

لقي 12 شخصًا على الأقل مصرعهم، واعتبر عشرات في عداد المفقودين؛ إثر غرق مركبهم، يوم الأحد، في نهر جنوب شرق الهند، وفق ما أعلنت الشرطة ووسائل إعلام محلية.

وكان المركب يقل 63 شخصًا، معظمهم من السياح؛ لقضاء نزهة قرب راجاهموندري في ولاية أندرا برادش، حيث تم إرسال فرق إنقاذ إلى المكان ومروحية؛ سعيًا للعثور على ناجين، بحسب مسؤول في الشرطة.

وعثر على 12 جثة وتم إنقاذ 17 راكبًا، بحسب وكالة ”برس ترست أوف إنديا“.

وكثيرًا ما تؤدي سفن محملة بأكثر من طاقتها وضعف الاحتياطات الأمنية، إلى حوادث نهرية مماثلة في الهند، خصوصًا خلال موسم الأمطار.

وكان 10 أشخاص قضوا، الأسبوع الماضي، في بوبال، عندما غرق مركبان أثناء مراسم غطس دينية في نهر غانش.