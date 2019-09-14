صحيفة: طائرة مسيّرة تخترق الأجواء الكويتية وتحلق فوق قصر الأمير

كشفت وسائل إعلام محلية، عن اختراق طائرة مسيّرة من دون طيار ”مجهولة الهوية“، الأجواء الكويتية، حيثُ حلّقت فوق دار سلوى، وهو مقر إقامة أمير الكويت.

وقالت صحيفة ”الرأي“ المحلية، إن الأجهزة الأمنية المعنية تلقت بلاغاً يفيد بأن طائرة مسيرة من دون طيار (درون) اخترقت أجواء الكويت فجر اليوم السبت، و“عندما وصلت إلى محيط دار سلوى هبطت إلى ارتفاع 250 متراً“.

وأشارت مصادر مطلعة للصحيفة، إلى أن ”الطائرة المسيرة من النوع الكبير، يصل طولها إلى نحو 3 أمتار وحجمها بحجم سيارة صغيرة، حامت فوق دار سلوى لفترة مشعلة كشافاتها الأمامية ثم غادرت“.

وأضافت المصادر، أن الطائرة ”قدمت من جهة البحر، واقتربت من شاطئ البدع، حيثُ فتحت الكشاف الأمامي لمدة دقيقة واحدة، وبعد ذلك حامت فوق قصر دار سلوى، وعادت إلى دوار البدع ثم اتجهت إلى داخل مدينة الكويت“.