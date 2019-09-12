حادث ”مروع“ في السعودية يتسبب بإصابة 31 شخصًا (فيديو وصور)

أصيب 31 شخصًا، مساء الخميس، بجروح مختلفة بين المتوسطة والخطيرة؛ إثر حادث تدهور حافلة ركاب وقع على طريق الخرمة – رنية في منطقة الطائف في المملكة العربية السعودية.

وقالت السلطات السعودية إن كوادر الدفاع المدني والهلال الأحمر تعاملت مع الحادث بعد أن تلقت غرفة العمليات بلاغًا يفيد بوقوع الحادث، حيث تم إرسال 9 فرق طبية إلى المكان.

وقال المتحدث الرسمي بصحة الطائف عبدالهادي الربيعي إن العمليات قامت بتحريك الفرق أولًا بأول وفقًا لقربها من موقع الحادث، مضيفًا أن عدد المصابين الذين استقبلهم مستشفى الخرمة العام وصل إلى 31 حالة.

6 مستشفيات و9 فرق إسعافية وكوادر مساندة

لمعالجة 31 مصاب في انقلاب حافلة بطريق #رنية – #الخرمة والإصابات بين المتوسطه والخطيرة ويجري التعامل مع الوضع من قبل الفرق الطبية بمستشفى الخرمة العام — صحة الطائف (@taifhealth) September 12, 2019

بدوره، قال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي في الطائف شادي بن عابد الثبيتي، في بيان صحفي مقتضب: إنه ”عند الساعة 5:47 مساء اليوم الخميس، تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة بلاغًا عن وجود حادث انقلاب لحافلة تقل عددًا من المعتمرين وكان البلاغ المبدئي يفيد بوجود 20 إصابة“.

وأردف أنه ”على الفور تم توجيه عدد 9 فرق إسعافية بقيادة القائد الميداني ماجد مطلق القثامي، وتم طلب الدعم من قبل صحة الطائف حيث تم إرسال 6 فرق إسعافية“، حيث تبين عند وصول الفرق أن عدد الإصابات المتبقية بالموقع 28 حالة إسعافية، فيما تم نقل ثلاث حالات قبل وصول الفرق الإسعافية“.