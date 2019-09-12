حادث ”مروع“ في السعودية يتسبب بإصابة 31 شخصًا (فيديو وصور)

أصيب 31 شخصًا، مساء الخميس، بجروح مختلفة بين المتوسطة والخطيرة؛ إثر حادث تدهور حافلة ركاب وقع على طريق الخرمة – رنية في منطقة الطائف في المملكة العربية السعودية.
وقالت السلطات السعودية إن كوادر الدفاع المدني والهلال الأحمر تعاملت مع الحادث بعد أن تلقت غرفة العمليات بلاغًا يفيد بوقوع الحادث، حيث تم إرسال 9 فرق طبية إلى المكان.
مستشفى #الخرمه يستقبل 31 مصاباً في حادث مروري على طريق #الخرمه_رنيه pic.twitter.com/cZ1qStLLJo
— قناة الخرمه (@qkrmh) September 12, 2019
وقال المتحدث الرسمي بصحة الطائف عبدالهادي الربيعي إن العمليات قامت بتحريك الفرق أولًا بأول وفقًا لقربها من موقع الحادث، مضيفًا أن عدد المصابين الذين استقبلهم مستشفى الخرمة العام وصل إلى 31 حالة.
6 مستشفيات و9 فرق إسعافية وكوادر مساندة
لمعالجة 31 مصاب في انقلاب حافلة بطريق #رنية – #الخرمة والإصابات بين المتوسطه والخطيرة ويجري التعامل مع الوضع من قبل الفرق الطبية بمستشفى الخرمة العام
— صحة الطائف (@taifhealth) September 12, 2019
حادث انقلاب حافلة على طريق رنية-الخرمة..#عاجل .. #الآن#عمليات_911 #مكة_المكرمة #المركز_الوطني_للعمليات_الأمنية #وزارة_الداخلية pic.twitter.com/tNi3Bde4Dm
— 911 (@MOI__911) September 12, 2019
بدوره، قال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي في الطائف شادي بن عابد الثبيتي، في بيان صحفي مقتضب: إنه ”عند الساعة 5:47 مساء اليوم الخميس، تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة بلاغًا عن وجود حادث انقلاب لحافلة تقل عددًا من المعتمرين وكان البلاغ المبدئي يفيد بوجود 20 إصابة“.
وأردف أنه ”على الفور تم توجيه عدد 9 فرق إسعافية بقيادة القائد الميداني ماجد مطلق القثامي، وتم طلب الدعم من قبل صحة الطائف حيث تم إرسال 6 فرق إسعافية“، حيث تبين عند وصول الفرق أن عدد الإصابات المتبقية بالموقع 28 حالة إسعافية، فيما تم نقل ثلاث حالات قبل وصول الفرق الإسعافية“.