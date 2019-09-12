مواطن كويتي يسرق سيارة عسكرية ويصطدم بسيارات أخرى قبل ضبطه (فيديو)‎

مواطن كويتي يسرق سيارة عسكرية ويصطدم بسيارات أخرى قبل ضبطه (فيديو)‎

المصدر: نسرين العبوش – إرم نيوز

أقدم شاب كويتي في العقد الثاني من عمره على سرقة سيارة عسكرية تابعة للجيش الكويتي والهروب بها بشكل هستيري نتج عنها اصطدامه بعدة سيارات في الطريق عقب ملاحقته من رجال الأمن الذين تمكنوا من ضبطه لاحقًا.

وأظهر مقطع فيديو لحظة هروب الشاب بالسيارة بشكل سريع وعكس السير وملاحقته من قبل رجال الأمن الذين أبدوا حرصهم على عدم إلحاق الضرر بالمارة والسيارات من قبل السارق.

وقالت وزارة الداخلية إنه تم تشكيل فريق بحث مشترك من وزارة الداخلية والجيش الكويتي لضبط السارق الذي تبيّن عقب القبض عليه أنه مواطن كويتي من مواليد 1997، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

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