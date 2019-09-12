مواطن كويتي يسرق سيارة عسكرية ويصطدم بسيارات أخرى قبل ضبطه (فيديو)‎

أقدم شاب كويتي في العقد الثاني من عمره على سرقة سيارة عسكرية تابعة للجيش الكويتي والهروب بها بشكل هستيري نتج عنها اصطدامه بعدة سيارات في الطريق عقب ملاحقته من رجال الأمن الذين تمكنوا من ضبطه لاحقًا.

" الإعلام الأمني": ضبط مرتكب واقعة سرقة

مركبــة خاصة بالجيش pic.twitter.com/EBX0qCXvrd — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) September 12, 2019

وأظهر مقطع فيديو لحظة هروب الشاب بالسيارة بشكل سريع وعكس السير وملاحقته من قبل رجال الأمن الذين أبدوا حرصهم على عدم إلحاق الضرر بالمارة والسيارات من قبل السارق.

دوريات الأمن والطيران العمودي يواصلون مطاردة مجهول سرق مركبة تابعة للجيش.. واصطدم بخمس سيارات على الطريق العامhttps://t.co/UCWKLW4sUr pic.twitter.com/ucml57vGn3 — الجريدة (@aljarida) September 12, 2019

وقالت وزارة الداخلية إنه تم تشكيل فريق بحث مشترك من وزارة الداخلية والجيش الكويتي لضبط السارق الذي تبيّن عقب القبض عليه أنه مواطن كويتي من مواليد 1997، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.