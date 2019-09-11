مقتل إيراني في تدافع كربلاء العراقية

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن وفاة أحد مواطنيها في حادثة تدافع حصلت أمس عند ضريح الإمام الحسين في مدينة كربلاء العراقية في يوم عاشوراء، والتي أعلنت فيها وزارة الصحة العراقية عن مصرع 36 شخصًا وإصابة أكثر من 100 جريح.

وقال رئيس المركزي الطبي في منظمة الحج والزيارة الإيرانية، محمد تقي ساحلي ساز، لوكالة أنباء ”جوان“، إن التحقيقات التي أجريت أفادت بوفاة زائر إيراني في حادثة التدافع بمدينة كربلاء أمس.

وأضاف ”يتم التحقيق في جميع جوانب الحادث“، مبينًا أن ”عدد الأشخاص الذين تمت مشاهدتهم في مركز الهلال الأحمر الطبي قد زاد، وجرى علاج معظمهم في العيادات الخارجية“.

وكانت إيران أعلنت أمس عن إصابة 7 من مواطنيها المشاركين في مراسم عاشوراء والذين بلغ عددهم نحو 80 ألف شخص، وفق القنصل الإيراني في مدينة كربلاء، مير مسعود حسينيان.

ويعد هذا الحادث الأخطر من نوعه في التاريخ الحديث في مراسم إحياء ذكرى عاشوراء، حيث أعلنت السلطات العراقية عن مشاركة نحو 4 ملايين شخص في هذه الزيارة.