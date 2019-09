حاملًا طفلته بيديه.. شاب أردني ينتحر بإلقاء نفسه من سطح فندق

View this post on Instagram

عشريني ينهي حياته وطفلته.. بعد أن قفز من فوق سطح فندق بالأردن في حادثة مأساوية، أقدم شاب، 25 عاماً، على الانتحار بإلقاء نفسه من فوق أحد فنادق محافظة #العقبة، حاملاً طفلته البالغة من العمر عامين، ما أدى إلى مقتلها على الفور. وقال الناطق الإعلامي للأمن العام المقدم عامر سرطاوي، إن "بلاغًا ورد لمديرية شرطة محافظة العقبة اليوم الثلاثاء حول تعرض شخص وطفلته للسقوط من الطابق الرابع من أحد الفنادق في مدينة العقبة". وأضاف السرطاوي في بيان له، أنه "جرى إسعافهما لكن ما لبثا أن فارقا الحياة".