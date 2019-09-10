لبنان.. شجار عنيف بين أهل العريس وأهل العروس بسبب ”الدبكة“ (فيديو)

شهد حفل زفاف في لبنان، مساء الاثنين، شجارًا عنيفًا وقع بين أهل العريس وأهل العروس بسبب رقصة الدبكة.

واختلف المدعوون إلى حفل الزفاف الواقع في عكار على أفضلية من يقود رقصة الدبكة، بحسب مواقع محلية.

وتطور الخلاف بين ذوي العرسان ليبدأوا بالتضارب بالأيدي وتراشق الكراسي، ما أسفر عن سقوط عدد من الإصابات.