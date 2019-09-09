شاهد.. فيل غاضب يهاجم شاحنة والسائق ينجو بأعجوبة

أظهر فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة هجوم فيل غاضب على شاحنة في الهند.

وحاول السكان إخافة الفيل بأصواتهم العالية وإبعاده، ولكنه استعرض قوته بقلب شاحنة رأسًا على عقب على الطريق والسائق بداخلها.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، نجا السائق بأعجوبة من الحادث الذي وقع في منطقة ”جارشالبوني“، في ولاية البنغال الغربية في الهند.

ولحسن الحظ تمكن السكان المحليون من توجيه الفيل بعيدًا على الطريق، حتى يتمكنوا من مساعدة السائق العالق في الشاحنة.

وكشفت التقارير أن السائق تعرض لإصابات طفيفة، إثر انقلاب الشاحنة وهو بداخلها.

وأوضحت السلطات أن الفيل خرج من الغابة القريبة، وتسبب في أضرار جسيمة في منطقة سكنية، قبل أن يصل إلى الطريق ويقلب الشاحنة.