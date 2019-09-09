مصرع شخصين بحريق ورشة نجارة في السعودية (صور)

لقي شخصان مصرعهما، صباح الإثنين، بعد اندلاع حريق بورشة نجارة في ”حراج المعيصم“ بمكة المكرمة، في حين حضرت فرق الدفاع المدني إلى موقع الحريق، وتمكنت من السيطرة عليه ومنع انتقاله للمحلات والورش المجاورة، قبل أن تتفاجأ بوجود شخصين متوفيين بفعل الحريق.
ولم تتضح بعد هوية الضحيتين، لكن وافدين أجانب يعملون في تلك الورش في الغالب.
أخمد مدني #العاصمة_المقدسة حريقاً اندلع في ورشة( منجرة) ومستودع بحراج المعيصم، نتج عنه وفاة شخصين نسأل الله أن يتغمدهم بواسع رحمته. pic.twitter.com/HOWoFRnwDm
— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) September 9, 2019
وقال متحدث باسم الدفاع المدني، إن ”فريق التحقيق بالإدارة العامة للدفاع المدني في مكة المكرمة باشَرَ التعرفَ على مسببات الحادث؛ والتنسيق مع الجهات المعنية“.