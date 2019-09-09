مصرع شخصين بحريق ورشة نجارة في السعودية (صور)

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

لقي شخصان مصرعهما، صباح الإثنين، بعد اندلاع حريق بورشة نجارة في ”حراج المعيصم“ بمكة المكرمة، في حين حضرت فرق الدفاع المدني إلى موقع الحريق، وتمكنت من السيطرة عليه ومنع انتقاله للمحلات والورش المجاورة، قبل أن تتفاجأ بوجود شخصين متوفيين بفعل الحريق. ولم تتضح بعد هوية الضحيتين، لكن وافدين أجانب يعملون في تلك الورش في الغالب.…