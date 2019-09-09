مصرع شخصين بحريق ورشة نجارة في السعودية (صور)

مصرع شخصين بحريق ورشة نجارة في السعودية (صور)

المصدر: مكة المكرمة – إرم نيوز

لقي شخصان مصرعهما، صباح الإثنين، بعد اندلاع حريق بورشة نجارة في ”حراج المعيصم“ بمكة المكرمة، في حين حضرت فرق الدفاع المدني إلى موقع الحريق، وتمكنت من السيطرة عليه ومنع انتقاله للمحلات والورش المجاورة، قبل أن تتفاجأ بوجود شخصين متوفيين بفعل الحريق.

ولم تتضح بعد هوية الضحيتين، لكن وافدين أجانب يعملون في تلك الورش في الغالب.

وقال متحدث باسم الدفاع المدني، إن ”فريق التحقيق بالإدارة العامة للدفاع المدني في مكة المكرمة باشَرَ التعرفَ على مسببات الحادث؛ والتنسيق مع الجهات المعنية“.

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