نجاة مئات الحجاج النيجيريين من حادث طائرة أثناء العودة من السعودية

تعرّض أحد محركات طائرة تقلّ مئات الحجاج النيجيريين، عائدين من السعودية لخلل فني؛ ما تسبب بارتطامها بالمدرج وانزلاقها عن الممر، في مطار مينا بولاية نيجر.

وقال مصدر في مطار مينا، إن الطائرة ”كانت تُقِل 550 مسافرًا قادمًا من السعودية، عقب أداء فريضة الحج، وعند فجر السبت اضطر قائدها للهبوط في مطار مينا؛ لتضرر أحد محركاتها الأربعة“.

وأضاف أنها: ”ارتطمت بالمدرج، وانزلقت عن الممر، وتضرر جزء من المدرج، وبعض المنشآت التابعة للمطار تعرضت لأضرار أيضًا نتيجة الحادث الخطير“.

وأشار المصدر إلى أن الحادث ”كان خطيرًا للغاية، وكاد يتسبب في كارثة إنسانية، في المطار الذي لا يتوافر على سيارات للإطفاء“.