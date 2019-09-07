فقدان طائرة تقودها متدربة مغربية في كندا

أعلنت السفارة المغربية في كندا اختفاء ربانة متدربة، خلال طلعة تدريبية يوم الخميس الماضي بين مدينتي ميرابيل وشيربروك الكنديتين.

واختفت الطائرة عن شاشات الرادار بعد حوالي 37 كيلومتر شمال غرب شيربروك.

وقالت السفيرة المغربية ”سورية عثماني“ عبر ”تويتر“، إن هناك ”تعبئة كبيرة للعثور على الربانة المغربية الشابة هند برش، التي اختفت طائرتها من طراز سيسنا بالقرب من شيربروك“.

واضافت، أن ”السفارة والقنصلية والجالية المغربية تتابع المستجدات عن كثب وتعرب عن دعمها لعائلة برش“.

والربانة الشابة البالغة من العمر 22 عامًا، كانت بحاجة إلى التدرب لساعات إضافية على الطيران، بهدف الحصول على شهادة مهنية في مجال الطائرات التجارية.

وانطلقت على متن طائرة سيسنا 172 تابعة لشركة الطيران ”كارغير“، برفقة زميل لها على متن طائرة ثانية تابعة لنفس الشركة، وكان من المفروض أن ياخذا الرحلة ذهابًا وإيابًا، لكن الربانة لم تعد.

واعتبر متحدث باسم الطيران الملكي الكندي، بأنه ”من السابق لأوانه التكهن بأسباب اختفاء الطائرة“.

ووفق المتحدث، فقد حلقت طائرة من طراز ”هيركوليس“ تابعة للقوات المسلحة الكندية ومروحيتان وطائرة تابعة لأمن كيبيك فوق مساحة تصل إلى حوالي 3.300 كم مربع بين مونريال وشيربروك، في محاولة للعثور على الربانة المفقودة في منطقة تتميز بغطاء غابات شاسع، ما يصعّب عملية البحث فيه.