وفاة سعودي وإصابة زوجته وابنه جرّاء انفجار بمنزلهم

توفي مواطن سعودي، مساء السبت، وأصيبت زوجته وابنه بجراح، وذلك جراء انفجار وقع في فناء منزلهم بمحافظة خميس مشيط.

ونقلت صحيفة ”الرياض“ المحلية، عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، قوله ”إنه في تمام الساعة 6:45 من مساء اليوم السبت، باشرت الجهات الأمنية بمحافظة خميس مشيط التحقيق ببلاغ ورد عن انفجار في فناء منزل شعبي مكون من دور واحد يقع بقرية مجعل الجنوبي التابعة لمركز تندحة“.

ووفقًا للمتحدث، فإنه ”نتج عن الانفجار، وفاة مواطن وإصابة زوجته وابنه بإصابات بليغة، حيث تم نقلهم إلى المستشفى، فيما اتضح عند انتقال الجهات المختصة بأن الانفجار في الموقع، وقع بسبب وجود مخلفات من بينها مواد متفجرة، ولا تزال التحقيقات جارية لكشف كافة الملابسات“.