الكويت.. وفاة سجين من ”البدون“ وسط ظروف غامضة

فارق سجين من فئة ”البدون“ في الكويت الحياة داخل زنزانته في السجن المركزي في ظروف غامضة.

وذكر مصدر أمني أن السجين من مواليد 1985، وهو محكوم على ذمة عدة قضايا بلغت مدة محكوميتها 15 عامًا وستة أشهر، وفقًا لصحيفة ”القبس“ الكويتية.

وأوضح المصدر أنه تم إبلاغ مخفر الصليبية بوفاة الشاب داخل السجن، حيث انتقل رجال الأمن والطب الشرعي إلى السجن ووجدوه متوفى على فراشه، ليتم بعد ذلك إحالة جثته إلى الطب الشرعي.

وأضاف المصدر أنه تم تسجيل القضية بشكل مبدئي على أنها جنحة وفاة حتى صدور تقرير الطبيب الشرعي وتحقيقات رجال المباحث في القضية.