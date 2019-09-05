مقتل 22 شخصًا إثر انفجار مصنع ألعاب نارية في الهند (فيديو)

قتل 22 شخصًا وأصيب 15 آخرون، إثر انفجار كبير وقع الأربعاء في مصنع للألعاب النارية في الهند.

ووقع الانفجار بعد اشتعال النيران في مبنى المصنع المؤلف من 3 طوابق والكائن في منطقة ”باتلا“ في ولاية ”غورداسبور“، ويُعتقد أن بعض الضحايا حوصروا داخل المبنى.

وذكرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، أن القوة الوطنية للاستجابة للكوارث ”NDRF“ ، وقوة الاستجابة للكوارث الحكومية ”SDRF“، أجرتا عمليات إنقاذ لإجلاء عالقين.

وأدت قوة الانفجار إلى تدمير المصنع بالكامل، وألحقت أضرارًا جسيمة بالمباني المجاورة.

وذكرت تقارير أنه تم نقل أكثر من 12 شخصًا إلى مستشفى ”غورو ناناك“ في مدينة ”أمريتسار“.