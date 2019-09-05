سعودي ينقذ فتاة أقدمت على أفعال متهورة في طريق ”مكة – جدة“ (صورة)

أنقذ مواطن سعودي فتاة مريضة نفسيًا، بعد أن حاولت إيذاء نفسها بالسير المتهور على طريق مكة – جدة السريع، معرضة نفسها وسائقي المركبات إلى خطر الصدام بها.

وتلقت الجهات الأمنية بلاغًا يفيد بمحاولة امرأة إيذاء نفسها على طريق مكة – جدة السريع، وبعد مباشرة رجال الأمن موقع البلاغ، عُثر على المرأة برفقة مواطن وزوجته، وبعد الكشف المبدئي على حالتها اتضح أنها تعاني اعتلالات نفسية.

وقال منقذ الفتاة علي الشيخي، لصحيفة ”سبق“ المحلية: ”كنت متجهًا بمركبتي وبرفقتي عائلتي صباح الثلاثاء من مكة المكرمة إلى جدة، ولاحظت أن امرأة تسير مترجلة على قدميها بشكل متهور في المسار الأيمن الخاص بالمركبات الثقيلة على الطريق، وما هي إلا دقائق حتى حاولت أن تقذف نفسها بين عجلات المركبات بشكل مخيف، كما أنها حاولت الدخول على جميع المسارات. عندها تأكدت أن الأمر غير طبيعي، وأبلغت 911 بالحالة“.

وأضاف ”الشيخي“: ”أثناء محاولة منعها من إيذاء نفسها هددت من يقترب منها برمي نفسها أمام السيارات، كما أن تصرفها سبَّب حادثًا مروريًّا بسبب محاولة تفادي الاصطدام بها، وأصبح الوضع خطيرًا، ولا بد من إبعاد الفتاة عن الطريق بأي شكل“.

وتابع: ”تمكنت من الإمساك بها قبل إيذاء نفسها، وجذبتها بعيدًا عن الطريق قبل أن تُدهس“.