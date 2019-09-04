”العرضة“ السعودية تفقد أحد أبرز روادها في ”الساحة الجنوبية“ (صور)

فقدت العرضة السعودية وهي رقصة شعبية تؤدى خلال المناسبات الوطنية، والمهرجانات، والأعياد في المملكة، أحد أبرز روادها في ”الساحة الجنوبية“، اليوم الأربعاء.

وذكرت تقارير إخبارية محلية أنّ ”ساحة العرضة الجنوبية، ودعت اليوم، أحد أبرز محبيها وعشاقها في محافظتي الليث وأضم (بمنطقة مكة المكرمة)، حسين بن حريفش الهلالي، بعد أن تعرض لانقلاب معدَّة ثقيلة كان يقودها من نوع (دركتر) في قمة جبل عفف بمحافظة أضم، وانتهت بوفاته“.

وقالت صحيفة ”سبق“ الإلكترونية، إنّ ”بن حريفش، ابن الخمسين عامًا، اشتهر في محافظتي الليث، وأضم، والمناطق المجاورة، بحبه وعشقه للعرضة الجنوبية منذ أن كان طفلًا، حيث ارتبط اسمه بـ(الزير) وفن العرضة الجنوبية، فضلًا عما كان يميزه أثناء تأدية العرضة من ملابس ذات مدلول تاريخي وتراثي تعبّر عن شغفه وإجادته لهذا الفن العريق“.

وأضافت أنّ“بن حريفش تعرض لحادث انقلاب في جبل عفف بمحافظة أضم ظهر اليوم، عندما كان في طريقه وهو يقود معدَّة ثقيلة تابعة له من نوع (دركتر) فقد السيطرة عليها فجأة من قمة مرتفعة في ذات الجبل، ما أدى إلى انحرافها ومن ثم انقلابها لتستقر به في الهاوية وتُوفي على الفور“.

وأشارت إلى أنّ ”الفقيد قد أخذ على عاتقه شق طريق على نفقته الخاصة يسهل عبور السياح إلى الأماكن الأثرية في قمة جبل عفف الذي يوازي جبال الحجاز ويمتاز بالآثار والنقوش القديمة، والمزارع، والمساكن الموغلة في عبق التاريخ، فيما لم يعلم أن الطريق نفسه سيكون سببًا في رحيله عن الدنيا“.