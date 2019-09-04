الإمارات.. احتراق سفينة على متنها 100 سيارة (فيديو)

أظهر مقطع فيديو متداول، احتراق سفينة خشبية مخصصة للنقل البحري في إمارة الشارقة في دولة الإمارات، أمس الثلاثاء، ما أدى إلى إتلاف أكثر من 100 مركبة متنوعة.

ووفق صحيفة ”الإمارات اليوم“، فإن ”الدفاع المدني“ بالشارقة تلقى بلاغًا بالواقعة، حيث توجهت فرق الدفاع إلى ميناء الشارقة، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات.

من موقع الحدث

احتراق سفينه في خور الشارقة pic.twitter.com/eMeOvxbBvy — حامد الحوسني???????? UAE (@HamedAlhosani) September 3, 2019

من جانبها فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقًا في الواقعة لمعرفة أسباب الحريق، حيث كانت السفينة لحظة وقوع الحريق متوقفة في ميناء الشارقة، وعلى متنها أكثر من 100 مركبة.