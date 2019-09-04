في واقعة ”الحافلة المحترقة“.. طالب إماراتي: ”أنا من أنقذت زملائي والسائق“ (فيديو)

نفى طالب إماراتي، يدعى خليفة الكعبي، إنقاذ السائق لهم، وذلك في واقعة ”الحافلة المدرسية المحترقة“ بمدينة كلباء التابعة لإمارة الشارقة.

وأكد الطالب الكعبي، أن السائق ”كان مرتبكا ولم يعرف كيف يتصرف، كما لم يتمكن من التواصل مع الشرطة“، لافتا إلى أنه هو من ”أنقذ زملاءه من حريق الحافلة“.

وقال في مقابلة تلفزيونية له على قناة ”دبي“: ”أنا الطالب خليفة عبدالله علي راشد الكعبي، اليوم الساعة 6 ونص حافلتنا المدرسية احترقت، أو في البداية طلع دخان نحن تضايقنا منا، فراح السايق شيك عالباص، وقال الباص سليم، رجع مرة ثانية ولا وراي أنا وزميلي شبت نار كبيرة، فمسكت زميلي من كتفه ودفعته أمامي وقلتله إنه يطلع، ومسكت صديقي الثاني صف سادس وقلتله يطلع، لكن السائق كان في حالة ارتباك وماقدر يتصرف، فمسكته من إيده وقلتله يطلع وكلنا طلعنا، حوالي 4 ثواني الباص تعرض لانفجار، وما قدر السايق يتعامل مع الشرطة، فاخذت منه التلفون وخبرتهم بالحالة“.

الطالب #خليفة_عبدالله_الكعبي متحدثا عن مساهمته في إنقاذ زملائه بعد احتراق باصهم المدرسي في #كلباء pic.twitter.com/JjLmLA0h1z — أخبار الإمارات (@Akhbar_Alemarat) September 3, 2019

وكانت معلومات متداولة أفادت أن حريقا شب في حافلة مدرسية، أمس الاثنين، وتمت السيطرة عليه في لحظات، وذلك بعد أن انتبه سائق الحافلة لوجود دخان ينبعث من أسفلها، فقام على الفور بإخلائها من الطلاب، واتصل بمركز الشرطة، التي وجهت دوريات تعاملت مع الحادثة.

وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقًا في الواقعة، لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.

وأظهر مقطع فيديو متداول الحافلة التي التهمها الحريق أثناء وقوفها في إحدى المناطق السكنية.