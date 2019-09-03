”غوغل“ يُعيد فتاة لأهلها بعد فقدانها 20 عامًا (صور وفيديو)

عادت فتاة روسية لعائلتها بعد 20 عامًا على فقدانها، عندما كانت مع والدها في قطار مسافر من مدينة مينسك إلى أسيبوفيتشي في روسيا البيضاء.

وعثرت يوليا غورينا على عائلتها، عبر محرك البحث ”غوغل“، بمساعدة صديقها إيليا كريوكوف (31 عامًا)، وتم التأكد من أنهما والداها بإجراء فحص الحمض النووي، ووفقًا لصحيفة ”ذا صن“ البريطانية.

وفقدت آثار غورينا (24 عامًا)، في عام 1999، عندما كان والدها نائماً في القطار، لينتهي بها الأمر في ظروف غامضة، بعد قطع أكثر من 550 ميلاً، والوصول لمدينة ريازان في دولة روسيا المجاورة لروسيا البيضاء.

وآنذاك، لم تتمكن الشرطة من العثور على عائلتها في بحث استمر لمدة 3 أسابيع، نقلت الفتاة بعدها إلى عائلة لتربيتها بالتبني، لكن العائلة لم تفقد الأمل واستمرت بالبحث عن الفتاة طيلة فترة غيابها، حتى أنها واجهت تهمة قتلها.