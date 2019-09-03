بطريقة سينمائية.. قنّاص ينقذ فتاة مختطفة من موت محتم (صور وفيديو)

تمكّن قنّاص من إنقاذ امرأة احتجزت كرهينة لخاطفها، وذلك بعد أكثر من ساعتين من التفاوض ”الفاشل“ بين الشرطة والخاطف لإطلاق سراحها.

وأظهرت كاميرات المراقبة داخل محطة مترو أنفاق مدينة ”ناننينغ“ جنوب الصين، مشاهد لرجل اختار امرأةً عشوائيًا، وهددها بسكين، وسحبها بيده إلى إحدى زوايا المترو، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وفور وصول أفراد من الشرطة بدأوا بالتفاوض معه لإخلاء سبيلها، ولكنه رفض، ولم يكشف عن مطالبه والسبب من وراء اختطافها، بينما كان القناص ويدعى تسنغ هاو، ويعمل لدى مكافحة الإرهاب في الصين، يجهز سلاحه لقنص الخاطف.

وأطلق هاو البالغ من العمر 42 عامًا طلقة رصاص على الخاطف ويدعى هوانغ 18 عامًا، من مسافة 200 قدم داخل محطة المترو، أصابت رأسه، وتسببت بمقتله على الفور، بعدما حاول إيذاء الرهينة بالسكين، حيث جرى إطلاق سلاحها، ولم تصب بأذى.