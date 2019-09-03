مقتل أمريكي بلغم أرضي في الموصل

قالت الشرطة ومسؤولون أمنيون إن أمريكيًا يعمل لدى مجموعة دولية لنزع الألغام لقي حتفه خلال عملية لإزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة بالقرب من مدينة الموصل شمال العراق، اليوم الثلاثاء.

وذكرت الشرطة ومصادر أمنية أن الأمريكي القتيل كان ضمن فريق تابع للمؤسسة السويسرية لنزع الألغام كان يعمل على إزالة مخلفات الحرب على متشددي تنظيم داعش، في قرية بالقرب من القيارة على بعد نحو 60 كيلومترًا جنوبي الموصل.

وأشار تقرير مبدئي عن الحادث إلى أن العامل كان يحاول إبطال مفعول ”جسم غير منفجر، لكن الجسم انفجر فجأة وقتله على الفور“.

وأكد مصدران أمنيان ومسؤول في الشرطة أن العامل مواطن أمريكي، لكنهم امتنعوا عن ذكر اسمه أو أي تفاصيل أخرى.

وفي ديسمبر كانون الأول عام 2017، أعلن العراق النصر على تنظيم داعش الذي كان يسيطر في وقت ما على مساحات كبيرة من الأراضي العراقية.

وقالت الأمم المتحدة في فبراير/ شباط: إن الأمر قد يستغرق عدة سنوات لتطهير الموصل من مخاطر مثل العبوات الناسفة بدائية الصنع، التي خلفها مقاتلو تنظيم داعش وراءهم أثناء الانسحاب.