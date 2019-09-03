فتى أمريكي يقتل أفراد عائلته الخمسة رميًا بالرصاص

المصدر: ا ف ب

قتل فتى أمريكي في سن الرابعة عشرة جميع أفراد عائلته الخمسة بعد إطلاق النار عليهم في ولاية ألاباما، قبل أن يتصل بالشرطة ويعترف بجريمته، وفق ما أعلنت الشرطة المحلية الثلاثاء.

وعُثر على ثلاثة من الضحايا في موقع الجريمة في منزل بمدينة إلكمونت في ألاباما، فيما قضى الاثنان الآخران في وقت لاحق بعد نقلهما إلى مستشفى في المنطقة.

وكتب قائد شرطة مقاطعة لايمستون عبر ”تويتر“: ”جرى استجواب الفتى البالغ 14 عامًا، وهو أقرّ بقتل أفراد عائلته الخمسة في المنزل“.

وأشار إلى أن الفتى ”يساعد حاليًا المحققين في تحديد موقع السلاح، وهو مسدس من عيار 9 ميليمترات قال إنه رماه في مكان مجاور“.

ووقعت الجريمة في وقت متقدم من ليل الإثنين. ولم يتم التعريف بهوية الفتى مرتكب الجريمة، كما لم تتوافر على الفور معلومات بشأن الدوافع.

وتتفشى في الولايات المتحدة أعمال عنف متأتية من انتشار الأسلحة النارية، وتودي بحياة أكثر من 36 ألف شخص سنويًا ثلثهم في جرائم قتل متعمد، بحسب إحصاءات لمجموعة ”غيفوردز لوو سنتر“.