محاولة سطو فاشلة على ”فرنسا بنك“ في لبنان (فيديو)

تمكن عنصر حماية بنك ”فرنسا بنك“ فرع منطقة أبي سمراء بمدينة طرابلس اللبنانية من التصدي وإحباط عملية سطو فاشلة على البنك من قبل مجهول، وفق ما ذكر موقع ”الاقتصاد اللبناني“.

وحسب الموقع، فإنه بعد دخول المجهول إلى مبنى البنك، أشهر مسدسه باتجاه الموظفين، وأطلق النار على عنصر حماية البنك عندما حاول التصدي له والقبض عليه، الأمر الذي أسفر عن إصابة عنصر الحماية في قدمه.

ووفقًا للموقع، لاذ المجهول بالفرار دون أن يتمكن من سرقة أي مبالغ مالية من البنك، في حين حضرت القوى الأمنية للمكان وفتحت تحقيقًا بالحادث، وباشرت تعقب مطلق النار تمهيدًا لتوقيفه.