محاولة سطو فاشلة على ”فرنسا بنك“ في لبنان (فيديو)

View this post on Instagram

عنصر حماية بنك ”فرنسا بنك“ فرع منطقة أبي سمراء بمدينة طرابلس اللبنانية يحبط عملية سطو فاشلة على البنك من قبل مجهول، ولكنه يفشل في القبض عليه. . #إرم_نيوز #طرابلس #لبنان #بنك #اخبار #منوعات #سرقة #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #trend #news #lebanon