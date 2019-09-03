احتراق ”حافلة مدرسية“ بالإمارات (فيديو)

تمكنت شرطة الشارقة في دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، من إخلاء حافلة مدرسية من الطلاب بعد اندلاع حريق فيها دون وقوع إصابات.

وأوضحت الشرطة، في بيان لها عبر مواقع التواصل، أن الحريق شب في إحدى حافلات مدرسة بمدينة كلباء في المنطقة الشرقية من إمارة الشارقة، وتم نقل الطلاب إلى مدرستهم بحافلة أخرى بعد ضمان سلامتهم، فيما تمت السيطرة على الحريق خلال لحظات، وذلك بعد أن انتبه سائق الحافلة لوجود دخان ينبعث من أسفلها، فقام على الفور بإخلائها من الطلاب، واتصل بمركز الشرطة، التي وجهت دوريات تعاملت مع الحادثة.

وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقًا في الواقعة، لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.

وأظهر مقطع فيديو متداول الحافلة التي التهمها الحريق أثناء وقوفها في إحدى المناطق السكنية.