سائقة دراجة نارية تصدم الرجل نفسه مرتين خلال دقيقة واحدة (فيديو)

تقع حوادث السير كل ساعة، ولكن من الصعب تخيل أن يصدم السائق نفسه الشخص ذاته مرتين في أقل من دقيقة واحدة، ولكن هذا ما حدث في أحد شوارع تركيا.

حيث أظهر فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي التركية سائقة دراجة نارية تصدم أحد المارة مرتين في بضع ثوانٍ فقط.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، فإنه على الرغم من عدم ازدحام الطريق، صدمت السائقة الرجل ببطء من الخلف، قبل أن يتحدثا للحظات، ويسير الرجل مبتعدًا في الاتجاه الآخر.

وظن الرجل أنه في أمان بعدما ابتعد عن السائقة عدة أمتار، خاصة أنه كان يسير في اتجاه مختلف عن خط سيرها في مقاطعة كاناكالي شمال غرب تركيا.

إلا أنه بعد الصدمة الأولى، واجهت السائقة صعوبة في السيطرة على دراجتها النارية، واتجهت نحو الرجل، قبل أن تصدمه مرة أخرى بقوة أكبر هذه المرة.

وسقط الرجل الذي لم يكن يتوقع أن تصدمه نفس السائقة مرة ثانية، كما سقطت السائقة مع دراجتها بسبب الصدمة.

وربما يكون الأكثر إثارة للدهشة هنا، هو نهوض الرجل بسرعة ليساعد السائقة على النهوض وهو يطمئن على سلامتها.

ولحسن الحظ، عانى الرجل والسائقة من بعض الكدمات فقط، ولم تكن إصاباتهما خطيرة، ولكن سرعان ما انتشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي واجتذب تعليقات رواد الإنترنت.

وقال أحد المعلقين:“ستتعلم هذه السيدة بالتأكيد القيادة، ولكن في رأيي، يجب على هذا الرجل مغادرة المدينة تحسبًا للأمر“.

وعلّق آخر:“من الواضح أن الرجل ساعدها على النهوض حتى تتمكن من صدمه للمرة الثالثة“.