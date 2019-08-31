مصرع 24 شخصًا جراء سقوط حافلة في نهر غرب باكستان

أعلنت الشرطة الباكستانية، اليوم السبت، أن 24 شخصًا على الأقل لقوا مصرعهم، جراء سقوط حافلة في نهر أثناء سيرها على طريق جبلي مرتفع، شمال غرب البلاد.

ونقلت وكالة أنباء أسوشييتد برس، عن المسؤول في الشرطة راجا عبد الصبور، أن الحادث وقع الجمعة، في منطقة خوهستان العليا بإقليم خيبر باختنخوا في باكستان ، وأسفر كذلك عن إصابة شخصين.

وأضاف أن جميع من كانوا على متن الحافلة من أسرة واحدة، ووقع الحادث أثناء عودتهم من حفل زفاف.

وذكرت قناة ”جيو نيوز“ المحلية، أن 35 شخصًا كانوا على متن الحافلة، دون الكشف عن مصير الركاب الآخرين.

ونقلت القناة عن الشرطة، أن مسؤولي البحث والإنقاذ يواجهون صعوبات في أداء مهامهم، بسبب حلول الظلام وعدم توافر الإمكانات اللازمة لعملية إنقاذ الركاب الباقين وانتشال الجثث.

ولم يتم الكشف عن سبب وملابسات الحادث حتى الساعة 05:50 تغ.