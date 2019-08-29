مسن سبعيني يقتل أخاه وزوجته بسبب نزاع على الميراث (صورة)

اهتزت مدينة ”سوق الأربعاء“، إحدى الضواحي الواقعة غرب المغرب، اليوم الخميس، على وقع جريمة قتل راح ضحيتها شخص وزوجته باستعمال سلاح صيد، وذلك بعدما دخل الطرفان في نزاع على الميراث سرعان ما تحول إلى جريمة قتل.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب صورًا تظهر الضحية ممددة على الأرض مهشمة الرأس، حيث أقدم الجاني وهو شيخ سبعيني على إفراغ بندقية الصيد في رأس شقيقه الضحية، قبل أن يقتل زوجته دون أن يرف له جفن.

من جهة أخرى، أعلنت السلطات المحلية بمدينة القنطرة أن أجهزة الأمن تمكنت من توقيف شخص يبلغ من العمر 69 عامًا، وذلك للاشتباه في تورطه بارتكاب جريمة قتل باستعمال السلاح الناري بحق شقيقه.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى قيام المشتبه به بإطلاق رصاصتين من بندقية صيد تجاه شقيقه الضحية البالغ من العمر 59 عامًا.