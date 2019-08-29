الإفراج عن الأردنيَّين المختطفَين في جنوب أفريقيا

أعلن الأردن، اليوم الخميس، إطلاق سراح اثنين من مواطنيه، اختطفا في جنوب أفريقيا، يوم الـ17 من شهر آب/أغسطس الجاري.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الأردنية، سفيان القضاة إلى إطلاق سراح المختطفين صباح اليوم، وأنهما الآن مع ذويهما، وذلك عقب تعاون بين مركز عمليات الوزارة والسفارة الأردنية في بريتوريا، عاصمة جنوب أفريقيا.

وأشار في بيان إلى ”أن السفارة الأردنية في بروتوريا تابعت عملية إطلاق سراح الاثنين طوال ليلة أمس، وأنهما أصبحا الآن لدى ذويهما“.

وثمّن ”القضاة“ دور السلطات المحلية في جنوب أفريقيا، وسفير جنوب أفريقيا في الأردن للتعاون في هذه القضية.

والمختطفان المطلق سراحهما، هما أب وابنه (لم تحدد الخارجية هويتهما)، لكنها قالت في وقت سابق إنهما ”رَجُل أعمال يعمل بجنوب أفريقيا ونجله“ طلب خاطفهما فدية لإطلاق سراحهما.