شاهد.. عراك عنيف بأحد مولات السعودية (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشجار عنيف وقع في أحد مولات السعودية بمدينة جدة بين عدد من الشبان، نتج عنه إصابة أحد المشتركين في الشجار بجروح متوسطة.
ويظهر المقطع عراكًا بالأيدي بين عددٍِ من الشباب، الذين لم تتضح هويتهم، فيما ظهر شاب ممددًا على الأرض عاري الصدر، ولم تعرف طبيعة حالته.
وباشرت الأجهزة الأمنية بجدة التحقيق في الشجار، الذي تدخل عناصر من حرس المول في إيقافه، قبل استدعاء دوريات الشرطة، وسط صراخ بعض الفتيات الموجودات في مقهى بالمركز التجاري.
ورغم غياب رواية رسمية لما حدث في المول إلا أن بعض المعلقين في مواقع التواصل الاجتماعي، ذكروا أن سبب الشجار يعود إلى محاولة بعض الشبان اقتحام قسم العائلات، وهو ما رفضه أحد الشباب، وواجههم بالتهديد الذي انتهى بعراك بالأيدي، دخل فيه آخرون عَونًا للشاب.
View this post on Instagram
لكمات وتراشق بالكراسي وسط أحد المراكز التجارية بالسعودية.. تداول ناشطون على موقع التواصل "تويتر" مقطع فيديو، لشجار عنيف بين مجموعة من الشبان، في أحد المراكز التجارية بجدة. وأشار موثّق المقطع إلى أن الشاب المعتدى عليه، تم التهجّم عليه أثناء تناوله الطعام مع عائلته، ليتفاجأ بمجموعة من الأشخاص يتقدمون نحوه، حيث قام أحدهم بسحبه من ثم انهالوا عليه بالضرب واللكمات إلى أن أصيب بالإغماء. وذكر المصدر أن الشاب لم يتلق مساعدة من الأِشخاص المتواجدين في المكان، حيث اكتفى الجميع بالنظر والمشاهدة فقط. وأضاف:" ضربوه لين أغمى عليه وقعد ينزف إلا ما وقف تنفسه… راحوا دخلوا المطاعم وطلعوا سكاكين ويتضاربو فيها، لا شرطة ولا إسعاف جاء إلا بعد ساعة." ولم تعرف الأسباب التي أدت لاندلاع هذه المشاجرة. . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #شجار #عنف #ضرب #السعودية #الرياض #جدة #جازان #ندران #فيديو #ترند #ksa #saudiarabia #fights #video #trending #السلام_مول
#السلام_مول كفو جلدهم مع أنه لحاله #الشجاعه
pic.twitter.com/bs2faWJikN
— هند (@insane__sa) August 29, 2019