شاهد.. عراك عنيف بأحد مولات السعودية (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشجار عنيف وقع في أحد مولات السعودية بمدينة جدة بين عدد من الشبان، نتج عنه إصابة أحد المشتركين في الشجار بجروح متوسطة.

ويظهر المقطع عراكًا بالأيدي بين عددٍِ من الشباب، الذين لم تتضح هويتهم، فيما ظهر شاب ممددًا على الأرض عاري الصدر، ولم تعرف طبيعة حالته.

وباشرت الأجهزة الأمنية بجدة التحقيق في الشجار، الذي تدخل عناصر من حرس المول في إيقافه، قبل استدعاء دوريات الشرطة، وسط صراخ بعض الفتيات الموجودات في مقهى بالمركز التجاري.

ورغم غياب رواية رسمية لما حدث في المول إلا أن بعض المعلقين في مواقع التواصل الاجتماعي، ذكروا أن سبب الشجار يعود إلى محاولة بعض الشبان اقتحام قسم العائلات، وهو ما رفضه أحد الشباب، وواجههم بالتهديد الذي انتهى بعراك بالأيدي، دخل فيه آخرون عَونًا للشاب.