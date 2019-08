شاهد.. عراك عنيف بأحد مولات السعودية (فيديو)

View this post on Instagram

لكمات وتراشق بالكراسي وسط أحد المراكز التجارية بالسعودية.. تداول ناشطون على موقع التواصل "تويتر" مقطع فيديو، لشجار عنيف بين مجموعة من الشبان، في أحد المراكز التجارية بجدة. وأشار موثّق المقطع إلى أن الشاب المعتدى عليه، تم التهجّم عليه أثناء تناوله الطعام مع عائلته، ليتفاجأ بمجموعة من الأشخاص يتقدمون نحوه، حيث قام أحدهم بسحبه من ثم انهالوا عليه بالضرب واللكمات إلى أن أصيب بالإغماء. وذكر المصدر أن الشاب لم يتلق مساعدة من الأِشخاص المتواجدين في المكان، حيث اكتفى الجميع بالنظر والمشاهدة فقط. وأضاف:" ضربوه لين أغمى عليه وقعد ينزف إلا ما وقف تنفسه… راحوا دخلوا المطاعم وطلعوا سكاكين ويتضاربو فيها، لا شرطة ولا إسعاف جاء إلا بعد ساعة." ولم تعرف الأسباب التي أدت لاندلاع هذه المشاجرة.