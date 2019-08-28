رئيس بلدية طهران السابق ”حر طليق“ رغم قتل زوجته

أطلقت السلطات الإيرانية اليوم الأربعاء، سراح الرئيس السابق لبلدية العاصمة طهران، محمد علي نجفي، بعد أن حصل على عفو من عائلة زوجته الثانية ميترا إستاد التي قتلها في 30 حزيران/يونيو الماضي.

وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، إن ”السلطات الأمنية في سجن ايفين شمال العاصمة طهران، أطلقت سراح محمد علي نجفي بكفالة مالية بعد حصوله على عفو من عائلة الضحية“.

وجرى إدانة نجفي بقتل زوجته الثانية ميترا إستاد بطلقات نارية، بذريعة محاولة نشر وكشف أسراره الشخصية، وفي 14 آب/أغسطس الجاري، أعلن مسعود إستاد شقيق المقتولة ميترا إستاد، العفو عن نجفي.

وكتب شقيق المغدورة في حسابه الرسمي على موقع ”إنستغرام“، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء ”مهر“ الإيرانية، ”لقد عفونا وسامحنا السيد محمد علي نجفي، وقد تجاوزنا القصاص عن دماء عزيزتنا“، مضيفًا ”نحن سعداء أننا لم نقم بصفقة تجاه دماء العظيمة شقيقتنا“.

وكان المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين إسماعيلي، قد أعلن في 30 تموز/يوليو الماضي، إصدار حكم القصاص الإعدام بحق عمدة طهران السابق نجفي، بعد إدانته بقتل زوجته الثانية ميترا إستاد في 28 من أيار/مايو الماضي.

ويعد نجفي من الشخصيات المقربة من رئيس الجمهورية الإيرانية حسن روحاني، وانتخب عمدة للعاصمة طهران في أغسطس/آب عام 2017، وقدم استقالته من المنصب في أبريل/نيسان 2018، عازيًا ذلك لأسباب صحية.

وكانت تقارير صحفية قد تحدثت الشهر الماضي، أن مسعود إستاد شقيق المقتولة ميترا إستاد، توصل مع محاميين وممثلين عن نجفي إلى اتفاق يقضي بالعفو عنه مقابل دفع مبلغ 100 مليار ريال إيراني، لكنه نفى في حينها صحة تلك المعلومات.